1. Какие города Кольского полуострова имеют название полезных ископаемых ? мурманск апатиты никель оленегорск 2. с помощью какого органа люди получают самое большое колич...

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1. Какие города Кольского полуострова имеют название полезных ископаемых ? мурманск апатиты никель оленегорск 2. с помощью какого органа люди получают самое большое количество сведений об окружающем мире ? с помощью ушей с помощью глаз с помощью кожи 3. туристы уехали в тулу в 4 автобусах а в киев в 3 автобусах . в каждом автобусе одинаковое количество пассажиров . всего уехало 252 человека сколько в тулу и сколько в киев

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