1. Какие города Кольского полуострова имеют название полезных ископаемых ? мурманск апатиты никель оленегорск 2. с помощью какого органа люди получают самое большое колич...
История
1. Какие города Кольского полуострова имеют название полезных ископаемых ? мурманск апатиты никель оленегорск 2. с помощью какого органа люди получают самое большое количество сведений об окружающем мире ? с помощью ушей с помощью глаз с помощью кожи 3. туристы уехали в тулу в 4 автобусах а в киев в 3 автобусах . в каждом автобусе одинаковое количество пассажиров . всего уехало 252 человека сколько в тулу и сколько в киев
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.АПАТИТЫ 2.с помощью глаз 3.(252 : 7)*3-сколько в киев а (252 : 7)*4 - в тулу
Гость:
2.Луди получают самое большое количество информации с помощью глаз.И я в этом не совневаюсь.
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