1.Какое значение имеет гирудин для питания пиявки? 2.Верно ли утверждение, что пиявка умрёт без гирудина? Если да, то почему?

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1. гирудин предотвращает свертывание крови, тем самым давая возможность пиявке свободно насытиться. 2.отсутствие гирудина привело бы к гибели пиявки, так как запасы крови долгое время хранятся в сегментах желудка пиявки благодаря гирудину в жидком состоянии, чтобы по мере надобности постепенно расщепляться на питательные вещества.