1.Какое значение имеет гирудин для питания пиявки? 2.Верно ли утверждение, что пиявка умрёт без гирудина? Если да, то почему?
Биология
1.Какое значение имеет гирудин для питания пиявки? 2.Верно ли утверждение, что пиявка умрёт без гирудина? Если да, то почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. гирудин предотвращает свертывание крови, тем самым давая возможность пиявке свободно насытиться. 2.отсутствие гирудина привело бы к гибели пиявки, так как запасы крови долгое время хранятся в сегментах желудка пиявки благодаря гирудину в жидком состоянии, чтобы по мере надобности постепенно расщепляться на питательные вещества.
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