1)какоето чило минус 30875 равно 20189 1)30875-какоето число=2089 2)38736поделить какоето число=72 2)38736-какоето число=72 3)14238-какоето число=21 3)362умножить каоето число=20272 4)30892-какоето число=14007 4)18143+какоето ч...
Математика
1)какоето чило минус 30875 равно 20189 1)30875-какоето число=2089 2)38736поделить какоето число=72 2)38736-какоето число=72 3)14238-какоето число=21 3)362умножить каоето число=20272 4)30892-какоето число=14007 4)18143+какоето число =30928 ПППЖЖЖЖ ОЧЕНЬ НАДОООО!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
51.064 - 30.875=20.189 32.964 - 30.875=2.089 38.736 : 538=72 38.736 - 38.664 =72 14.238 - 14.217=21 362 * 56=20.272 30.892 - 16.885=14.007 18.143 + 12.839=30.982
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