При взаимодействии кальция с кислородом образуется оксид кальция 2Ca + O2 → 2CaO Вычисли, какое количество вещества кальция расходуется на реакцию с 0,56 л (н. у.) кислорода.
Химия
При взаимодействии кальция с кислородом образуется оксид кальция 2Ca + O2 → 2CaO Вычисли, какое количество вещества кальция расходуется на реакцию с 0,56 л (н. у.) кислорода.
Ответ(ы) на вопрос:
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N (o2)= 0.56/22,4=0,025моль n (ca)=0,025*2=0,05моль
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