При взаимодействии кальция с кислородом образуется оксид кальция 2Ca + O2 → 2CaO Вычисли, какое количество вещества кальция расходуется на реакцию с 0,56 л (н. у.) кислорода.

Химия

При взаимодействии кальция с кислородом образуется оксид кальция 2Ca + O2 → 2CaO Вычисли, какое количество вещества кальция расходуется на реакцию с 0,56 л (н. у.) кислорода.

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