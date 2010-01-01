1)Какой интервал образуется между VI и VII ступенями в гармоническом миноре? a) м.2 б) ??.2 в) ув.2 г)м.3 2) Параллельная тональность в Ми мажоре? а) До минор б) до диез минор в) соль минор г) соль диез минор

Музыка

1)Какой интервал образуется между VI и VII ступенями в гармоническом миноре? a) м.2 б) ??.2 в) ув.2 г)м.3 2) Параллельная тональность в Ми мажоре? а) До минор б) до диез минор в) соль минор г) соль диез минор

Автор: Гость