Ширина прямоугольника 4,1/5см, что состовляет 1/2 его длины. Найдите периметр прямоугольника
Математика
Ширина прямоугольника 4,1/5см, что состовляет 1/2 его длины. Найдите периметр прямоугольника
Ответ(ы):
Гость:
4 1/5 см * 2 = 8 2/5 см (длина) Периметр равен удвоенной сумме длины и ширины 2*(4 1/5 см + 8 2/5 см) =2*12 3/5 см = 24 6/5 см = 25 1/5 см
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