Составить сочинение-рассуждение не добрый, а злой

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Добро и зло, как близнецы-братья, не могут существовать одно без другого. Если бы не было зла, человек никогда бы не узнал, что такое добро, и наоборот. Добро и зло – это мера, которой меряется человеческая жизнь. Про одного человека говорят – он добрый человек. А про другого – он злой. С понятием добра и зла мы начинаем знакомиться с раннего детства, когда слушаем сказки. Добро в них всегда побеждает зло, каким бы хитрым и коварным зло не было. Так мы впервые узнаем, что злым быть плохо, что вознаграждаются только добрые дела. А злые поступки всегда наказуемы. Добро всегда возвращается к человеку ответным добром. Зло, как правило, приносит ответное зло сотворившему его. «Спешите делать добрые дела», - призывал один из русских поэтов. Кот Леопольд из знаменитого мультфильма в своей песенке поет о том, что «добрым жить на белом свете веселей». Но всегда ли добро бывает во благо? Случается и так, что добро из блага может превратиться в сильнейшее зло. Кажется такой незначительный пример: друг дал списать домашнее задание товарищу. Что в этом такого страшного? Ничего, если не брать во внимание тот факт, что товарищ недополучил каких-то знаний. Но если посмотреть на это чуть глубже. Ему легко досталась хорошая отметка, причем незаслуженно. В другой раз ему легко достанется еще что-то, отданное ему просто так, из добрых побуждений: убрали за него комнату в общежитии, потом прикрыли прогул на работе. И человек привык к безответственности. Он не умеет отвечать за свои поступки. Сколько зла осознанно или неосознанно он принесет окружающим, особенно близким людям. Каждый человек, прежде чем совершить какой-либо поступок, должен задуматься: во благо ли он, даже если этот поступок продиктован самыми добрыми побуждениями.