1. Какую скорость будет иметь тело через 20 с после начала движения, если оно движет??я с ускорением 0,3 м/с2? 2. Троллейбус двигался со скоростью 18 км/ч и, затормозив, остановился через 4 с. Определите ускорение и тормозной ...

Физика

1. Какую скорость будет иметь тело через 20 с после начала движения, если оно движет??я с ускорением 0,3 м/с2? 2. Троллейбус двигался со скоростью 18 км/ч и, затормозив, остановился через 4 с. Определите ускорение и тормозной путь троллейбуса (дано и решение) если можно то на листке. 30 Баллов.

Автор: Гость