Сочинение на тему : Чувства вызванные знакомством с трагедией " Ромео и Джульетта

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Трагедия и торжество любви - сочинение От времени создания трагедии В. Шекспира «Ромео и Джульетта» прошел не один век, но до сих пор зрители волнуются, следя за судьбой влюбленных из Вероны, а актеры, которые получили роль в трагедии, воспринимают это как самое яркое событие в своей творческой жизни. «Ромео и Джульетта» (1595) принадлежит к первому этапу творчества выдающегося драматурга, когда писатель создает в основном лирические комедии. В двух же трагедиях (вторая, кроме названной, - «Юлий Цезарь»), невзирая на большое количество мрачных сцен, побеждает все же светлая основа, победу празднуют честь и справедливость. Главные герои «Ромео и Джульетта» молодые, чистые сердцем, живут ощущением огромной радости бытия, а затем — безграничного счастливого чувства. Оптимизм автора в этот период его творчества оказывается сильнее человеконенавистничества и корыстолюбия. Основной лейтмотив трагедии — развенчивание мира феодальных отношений, враждебных человеку, таких, которые искажают ее естественные чувства. Вражда вельможных семей Монтекки и Капулетти, от которой страдает вся Верона, потому что она разъяряет жителей города, делает общую жизнь нестерпимой. Кроме того, эта вражда являет собой фикцию защиты семейной чести, которую словно защищают оба лагеря. Возможно, когда-то этот конфликт и имел реальное основание, но в настоящий момент даже память о нем исчезла. Эта вражда — пережиток прошлого, однако она еще имеет силу и способное мешать утверждению новой морали, нового порядка. Таким образом, в трагедии сталкиваются две общественно моральные силы: дух феодальной жестокости и мести и принципы любви, гармонии грядущей эпохи Возрождения. Но прежде всего «Ромео и Джульетта» — самый выдающийся гимн любви. Юноша и девушка из враждующих семей полюбили друг друга. Их любовь — не только страстное чувство, которое не признает никаких препятствий, но и чувство, которое бесконечно обогащает душу. Шекспир очень поэтически показывает рождение и развитие этого высокого чувства. Вот Ромео видит Джульетту на балу, и ее красота поразила юношу. Ночная сцена в саду, когда Джульетта, сидя у окна, мечтает о Ромео, а он, стоя внизу, слышит ее признание, и их следующая беседа, во время которой они достигли взаимопонимания, - трудно найти в мировой литературе эпизоды, которые равняются этому за силой выявления чувств. Любовь превращает героев. Любящий Ромео становится терпеливым. Только когда Тибальд набрасывается на добродушного Меркуцио, Ромео берется за оружие. Джульетта по-детски непосредственная и откровенная. Ее чувства еще дремлют. Полюбив Ромео, она начинает лучше разбираться в человеческих взаимоотношениях — лучше, чем ее родители, которые желают видеть Джульетту невестой Париса. Ведь еще некоторое время тому назад она была готова присмотреться к Парису. И, возможно, если бы не случилась встреча с Ромео на балу, состоялся бы еще один брак, достаточно счастливый, на основании дочериной послушности перед желанием родителей. Но Джульетта признает лучшим умереть, чем вступить в брак с нелюбимым. Девушка первой начинает разговор о бракосочетании, в ее словах, обращенных к избраннику, чувствуется душевная зрелость и достоинство любящей женщины То, что Джульетте лишь тринадцать лет, еще раз доказывает: большие чувства доступны и юным душам. «Любви все возрасты покорны», - скажет об этом позже гениальный русский поэт. Преданность любимому, вера в Ромео, решительность, гордое осознание собственной правоты — все это делает Джульетту самым ярким символом самого прекрасного человеческого чувства. Герои борятся за право свободного выбора в любви, однако они окружены слепой и ненавистной враждой. С той же решительностью, с какой Джульетта пьет снотворное зелье, что предложил ей монах Лоренцо, - берется она и за кинжал, потому что знала: любимый наложил на себя руки, потому что убедился в ее смерти. Разделить с ним его судьбу — в этом видела Джульетта свою обязанность. Девушка погибает, едва лишь испытав счастье любви, о котором мечтала и которое взлелеяла в своем сердце.Без Ромео жизнь теряет смысл, потому что дважды любить невозможно… Любовь Ромео и Джульетты — безудержное, чистое и героическое — длится лишь несколько дней и противостоит старым взглядам и отношениям средневековой окоченелости, под властью которой находятся Капулетти и Монтекки. Это настоящий бой за свободную жизнь и права человека. Трагическая гибель детей примирила наконец враждующие семьи, но какой ценой! Своей смертью влюбленные словно покупают победу нового жизненного принципа — принципу мира, дружбы, любви. Горе потери принуждает Монтекки и Капулетти понять, что бессмысленной враждой они уничтожили собственно будущее. В гибели влюбленных рождается новая истина: человеческие чувства более святы и значительнее вековых сословных суеверий.