Сократить дроби 140/770 420/600 147/210 26/390 206/618 114/171 1008/1224
Математика
Сократить дроби 140/770 420/600 147/210 26/390 206/618 114/171 1008/1224
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)20 и 110 2)10 и 13 3)21 и 30 4)1 и 15 5)1 и 3 6) ? 7) ?
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