1) Химическое свойство оснований -взаимодействие с кислотами. составьте молекулярное и ионное уравнение реакций соответсвующее этому свойству. 1)для щелочей 2)для нерастворимого основания 2)с формулами взаимодействующих веществ...
Химия
1) Химическое свойство оснований -взаимодействие с кислотами. составьте молекулярное и ионное уравнение реакций соответсвующее этому свойству. 1)для щелочей 2)для нерастворимого основания 2)с формулами взаимодействующих веществ с гидроксидом калия составить молекулярные и ионные уравнения возможных реакций so3, cuo p2o5 sio2 feo
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) naoh + hno3 = nano3 + h2o naoh + h2so4 = nahso4 + h2o 2)fe(oh)2 + h2so4 = feso4 + 2h2o fe(oh)3 + 3hcl = fecl3 + 3h2o 3) 2koh + so3 = k2so4 + h2o не идет реакция 6koh + p2o5 = 2k3po4 + 3h2o 2koh + sio2 = k2sio3 + h2o не идет реакция
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