1) Химическое свойство оснований -взаимодействие с кислотами. составьте молекулярное и ионное уравнение реакций соответсвующее этому свойству. 1)для щелочей 2)для нерастворимого основания 2)с формулами взаимодействующих веществ...

Химия

1) Химическое свойство оснований -взаимодействие с кислотами. составьте молекулярное и ионное уравнение реакций соответсвующее этому свойству. 1)для щелочей 2)для нерастворимого основания 2)с формулами взаимодействующих веществ с гидроксидом калия составить молекулярные и ионные уравнения возможных реакций so3, cuo p2o5 sio2 feo

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