в колбу налили 100 г воды и добавили 20 г концентрированной серной кислоты с массовой долей - 96 процентов. Чему равна массовая доля кислоты доля кислоты в полученном растворе?
Химия
в колбу налили 100 г воды и добавили 20 г концентрированной серной кислоты с массовой долей - 96 процентов. Чему равна массовая доля кислоты доля кислоты в полученном растворе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Массовую долю находим по формуле: ω=m(вещества)/m(раствора) * 100% 1) m(в-ва) = 20*0,96 = 19,2 грамма 2) m(р-ра) = m(р-ра кислоты) + m(воды) = 20 + 100 = 120 грамм 3) ω= m(вещества)/m(раствора) * 100% = 19,2/120 *100%= 16% Ответ: 16%
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