в колбу налили 100 г воды и добавили 20 г концентрированной серной кислоты с массовой долей - 96 процентов. Чему равна массовая доля кислоты доля кислоты в полученном растворе?

Химия

в колбу налили 100 г воды и добавили 20 г концентрированной серной кислоты с массовой долей - 96 процентов. Чему равна массовая доля кислоты доля кислоты в полученном растворе?

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