какие бывают рефлексы?
Биология
какие бывают рефлексы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
рефлексыбывают условные(обретаются в жизни) и врожденный рефлекс - инстинкт Ну а если по русски условные и безусловные
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