Пожалуйста помогите очень очень нужно!!!! √(-2)⁸   √3⁴×2¹⁰   1          -   1       3√2-2        3√2+2   √3 + √27-√2√75

Алгебра
Пожалуйста помогите очень очень нужно!!!! √(-2)⁸   √3⁴×2¹⁰   1          -   1       3√2-2        3√2+2   √3 + √27-√2√75
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) √(-2)⁸ = 2^6 = 64   2) √3⁴×2¹⁰ = 9 * 1024=9216     
Гость:
√(-2)⁸ = √((-2)⁴)²  = (-2)⁴ = 16 √(3⁴×2¹⁰) = √3⁴× √2¹⁰  =  3²× 2⁵ = 9×32 = 1024 1          -   1       3√2-2        3√2+2     =          3√2+2  -   3√2 + 2                       4                   4             2 =     (3√2)² - 2²            =            18  -  4          =  14      =      7   √3 + √27 - √2√75  =  √3 + √(3*9)  - √2 √(25*3) = √3 + √3*√9  - √2 √25*√3 = = √3 + 3√3 - √2 * 5*√3 = 4√3 -  5√2 √3 =  (4 - 5√2) √3  
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