Пожалуйста помогите очень очень нужно!!!! √(-2)⁸ √3⁴×2¹⁰ 1 - 1 3√2-2 3√2+2 √3 + √27-√2√75
Алгебра
Пожалуйста помогите очень очень нужно!!!! √(-2)⁸ √3⁴×2¹⁰ 1 - 1 3√2-2 3√2+2 √3 + √27-√2√75
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) √(-2)⁸ = 2^6 = 64 2) √3⁴×2¹⁰ = 9 * 1024=9216
Гость:
√(-2)⁸ = √((-2)⁴)² = (-2)⁴ = 16 √(3⁴×2¹⁰) = √3⁴× √2¹⁰ = 3²× 2⁵ = 9×32 = 1024 1 - 1 3√2-2 3√2+2 = 3√2+2 - 3√2 + 2 4 4 2 = (3√2)² - 2² = 18 - 4 = 14 = 7 √3 + √27 - √2√75 = √3 + √(3*9) - √2 √(25*3) = √3 + √3*√9 - √2 √25*√3 = = √3 + 3√3 - √2 * 5*√3 = 4√3 - 5√2 √3 = (4 - 5√2) √3
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