Пожалуйста помогите очень очень нужно!!!! √(-2)⁸ √3⁴×2¹⁰ 1 - 1 3√2-2 3√2+2 √3 + √27-√2√75

Алгебра

Пожалуйста помогите очень очень нужно!!!! √(-2)⁸ √3⁴×2¹⁰ 1 - 1 3√2-2 3√2+2 √3 + √27-√2√75

Автор: Гость