пожалуйста по данной картине и запишите два-три предложения с обособленными согласованными определениями. Картина "Лунная ночь" И.К. Айвазовский
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пожалуйста по данной картине и запишите два-три предложения с обособленными согласованными определениями. Картина "Лунная ночь" И.К. Айвазовский
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На картине Айвазовского мы видим берег моря, залитый лунным светом, с прогуливающимися людьми. Свет луны с неба, больше й частью покрытого тучами, заливает берег, постройки, людей. Вдали виднеются парусники, напоминающие в этом призрачном лунном свете таинственный "Летучий Голландец", мягко покачивающийся на волнах ночного моря. в первом предложении обособленное согласованное определение: залитый лунным светом, относится к существительному "берег",во втором -- большей частью покрытого тучами, относится к существительному "неба", в третьем есть два обособленных определения -- 1) напоминающие в этом призрачном лунном свете таинственный "ЛГ", относится к существительному "парусники", 2) мягко покачивающийся на волнах ночного моря, относится к существительному "голландец". все они обособляются, потому что находятся в позиции после существительных, к которым относятся. И все они выражены причастными оборотами. в первоми предложении есть обособленное несогласованное определение "с прогуливающимися людьми".
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