На одной прямой на равном расстоянии друг от друга стоят три телеграфных столба . Первый и второй стоят на расстоянии 15 и 20 метров. Найти расстояние третьего столба от дороги

Геометрия
На одной прямой на равном расстоянии друг от друга стоят три телеграфных столба . Первый и второй стоят на расстоянии 15 и 20 метров. Найти расстояние третьего столба от дороги
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть расстояніе х тогда (15+х)/2=20 => 15+x=40 => x=25
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