На одной прямой на равном расстоянии друг от друга стоят три телеграфных столба . Первый и второй стоят на расстоянии 15 и 20 метров. Найти расстояние третьего столба от дороги

Геометрия

На одной прямой на равном расстоянии друг от друга стоят три телеграфных столба . Первый и второй стоят на расстоянии 15 и 20 метров. Найти расстояние третьего столба от дороги

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