в треугольнике abc угол A прямой АС 12 см , а cos угла acb 0,3.Найти BC
Геометрия
в треугольнике abc угол A прямой АС 12 см , а cos угла acb 0,3.Найти BC
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по определенію косінуса cosC=AC/BC => BC=AC/cosC=12/0.3=40
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