какова роль растений в природных сообществах? 6 класс

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В природе виды растений, животных, грибов и микроорганизмов распределяются не случайно. Они образуют природные сообщества. Члены природного сообщества связаны прямыми или косвенными пищевыми отношениями, создают среду обитания друг для друга и взаимно регулируют численность. Такие комплексы взаимосвязанных видов называют биоценоза Растения влияют на климат, способствуют сохранению влаги и т.д и т.п.