какова роль растений в природных сообществах? 6 класс
Биология
какова роль растений в природных сообществах? 6 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В природе виды растений, животных, грибов и микроорганизмов распределяются не случайно. Они образуют природные сообщества. Члены природного сообщества связаны прямыми или косвенными пищевыми отношениями, создают среду обитания друг для друга и взаимно регулируют численность. Такие комплексы взаимосвязанных видов называют биоценоза Растения влияют на климат, способствуют сохранению влаги и т.д и т.п.
Гость:
Главная роль растений состоит в том, что оня являются продуцентами и поставляют энергию всем организмам. Они всегда являются начальным звеном в цепях питания.
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