до обеда швея выполнила 3 пятых всего заказа. ей осталось сшить еще 10 рубашек.каков весь заказ?

Математика
до обеда швея выполнила 3 пятых всего заказа. ей осталось сшить еще 10 рубашек.каков весь заказ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10:5*3=6(р.)-вес заказа. Ответ:6 рубашек.
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