до обеда швея выполнила 3 пятых всего заказа. ей осталось сшить еще 10 рубашек.каков весь заказ?

Математика

до обеда швея выполнила 3 пятых всего заказа. ей осталось сшить еще 10 рубашек.каков весь заказ?

Автор: Гость