при окислении 300г чугуна в токе кислорода образовалось 33,6л (н.у.) оксида углерода. определите массовую долю (в процентах) железа чугуне.
Химия
при окислении 300г чугуна в токе кислорода образовалось 33,6л (н.у.) оксида углерода. определите массовую долю (в процентах) железа чугуне.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C+O2=CO2 Если образовалось 33,6 л, то найдем количество CO2. n(CO2)=33,6л/22,4 л/моль=1,5 моль Над CO2 поставим 1,5 моль внизу - 1. Над C - внизу поставим 1 а вверху - x. Составим и решим пропорцию x/1=1,5 моль/1 n(C)=1,5 моль. m(С)=1,5 моль*12 г/моль=18 г m(Fe)=300 г - 18 г=282 массовая доля Fe=282/300=0,94=94% Проверь вычисления
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