як ти пиклуешся про свое здоровя
Қазақ тiлi
як ти пиклуешся про свое здоровя
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Існує багато визначень поняття „здоров’я”. „Здоров’я – це нічого, але все без здоров’я – ніщо”. Такий афоризм дійшов до нас ще з давніх часів, і він не потребує коментарів. А ось класичне визначення цього поняття: „Здоров’я – це стан повного фізичного, духовного та соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб або фізичних вад” (визначення Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я). Здорова людина – це така людина, яка життєрадісно й охоче виконує обов’язки, які покладає на неї життя, та повністю реалізує свої фізичні й розумові здібності. -фізкультура – це і біг, і ранкова зарядка, і різноманітні види спорту, і аеробіка, і фітнес, і туризм, і ...; - здорове харчування; - особиста гігієна; режим навчання та відпочинку; - загартування; - відсутність шкідливих звичок.
Гость:
Щоб зберегти своє здоров"я я загартовуваюся. Влітку ходжу ранком по травички, обливаюся холодною водою. Вранці і ввечері чищу зуби. Намагаюся менше їсти солодощів. Ходжу до лікаря. П"ю чисту воду. Фрукти та овочі я обливаю гарячеєю водою. Ось так я піклуюся про своє здоров"я.
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