як ти  пиклуешся про свое  здоровя

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Існує багато визначень поняття „здоров’я”. „Здоров’я – це нічого, але все без здоров’я – ніщо”. Такий афоризм дійшов до нас ще з давніх часів, і він не потребує коментарів. А ось класичне визначення цього поняття: „Здоров’я – це стан повного фізичного, духовного та соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб або фізичних вад” (визначення Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я). Здорова людина – це така людина, яка життєрадісно й охоче виконує обов’язки, які покладає на неї життя, та повністю реалізує свої фізичні й розумові здібності. -фізкультура – це і біг, і ранкова зарядка, і різноманітні види спорту, і аеробіка, і фітнес, і туризм, і ...; - здорове харчування; - особиста гігієна; режим навчання та відпочинку; - загартування; - відсутність шкідливих звичок.