очему нить накала лампы при протекании по ней электрического тока сильно нагревается а провода с помощью которых лампа подключается к источнику тока остаются практически холодными
Физика
очему нить накала лампы при протекании по ней электрического тока сильно нагревается а провода с помощью которых лампа подключается к источнику тока остаются практически холодными
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формула теплоты при нагреве проводника: Q=I^2*R*t. При этом сопротивление лампы выше, чем у проводов. Прямо пропорциональная зависимость, в результате лампа получает больше теплоты и сильнее нагревается.
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