Угол АВС равен 150. Из точки А к прямой ВС проведен перпендикуляр АМ, равный 12 см. Найти длину отрезка АВ

Геометрия
Угол АВС равен 150. Из точки А к прямой ВС проведен перпендикуляр АМ, равный 12 см. Найти длину отрезка АВ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перепроверь условие. В треугольнике сумма углов должна быть равна 180 градусам, а тут угол B - 150 градусов, и угол BMA=90, в итоге сумма углов в треугольнике ABM получается больше 180 граудсов
Гость:
угол АВМ=180-150=30, в прямоугольном треугольніке АВМ катет АВ лежіт напротів угла в 30 градусов, поэтому равен половіне гіпотенузы АВ, поэтому АВ=12*2=24
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