в некоторой точке С линии АВ длины L произошел разрыв. какова вероятность того,что точка С удаленна от точки А на расстоянии не меньше l

Алгебра
в некоторой точке С линии АВ длины L произошел разрыв. какова вероятность того,что точка С удаленна от точки А на расстоянии не меньше l
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вероятность пропорциональна длине отрезка. Длина АВ = L - это как бы все точки или все события. Точка разрыва удалена от А на расстояние на меньше 1, это значит, что она попадает на отрезок (L - 1). Тогда вероятность попадания на этот отрезок равна длине этого отрезка, отнесенной к длине линии АВ, т.е. P = (1 - L)/L
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