Угол АВС равен 150 градусов. Из точки А к прямой ВС проведен перпендикуляр АМ, равный 12 см. Найдите длину отрезка АВ

Геометрия

Угол АВС равен 150 градусов. Из точки А к прямой ВС проведен перпендикуляр АМ, равный 12 см. Найдите длину отрезка АВ

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