Угол АВС равен 150 градусов. Из точки А к прямой ВС проведен перпендикуляр АМ, равный 12 см. Найдите длину отрезка АВ
Геометрия
Угол АВС равен 150 градусов. Из точки А к прямой ВС проведен перпендикуляр АМ, равный 12 см. Найдите длину отрезка АВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
угол АВМ=180-150=30, в прямоугольном треугольніке АВМ катет АВ лежіт напротів угла в 30 градусов, поэтому равен половіне гіпотенузы АВ, поэтому АВ=12*2=24
Гость:
угол MBA= 180- угол ABC угол MBA=180-150=30 из треугольника AMB катет, лежащий напротив угла в 30 градусов равен половине гипотенузы, т.е. AB=2*AM=2*12=24
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Угол АВС равен 150. Из точки А к прямой ВС проведен перпендикуляр АМ, равный 12 см. Найти длину отрезка АВ
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