В закрытом цилиндре по одну сторону легкоподвижного поршня имеется некоторая масса газа при температуре -70 °С, по другую — такая же масса этого газа при температуре 25 °С Поршень находится в равновесии. Общий объем газа 4 • 10...

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Запишем уравнение М-Клапейрона для каждой части с учетом того, что массы одинаковы т то что поршень находится в равновесии, значит и давление собоих сторон одинаковое: pV₁=(m/M)RT₁ PV₂=(m/M)RT₂,разделим первое уравнение на второе V₁/v₂=T₁/T₂ V₁=V-V₂ (V-V₂)·T₂=V₂T₁ V₂=VT₂/(T₂+T₁) =1,86·10₋⁴м³ (не забудьте температуру перевести в Кельвины) V₁=2,14·10⁻⁴м³