Надо написать сочинение на тему "Как мы ходили в поход". Опорные слова: Разжигать костёр, расположиться в палатке, высушить вещи, сварить обед, готовиться ко сну, услышать шорох, испугаться, прогнать медведя.

Гость: Гость:

Мы ходили в поход там мне понравилось,мы когда пришли расположились в палатке потом что-бы согреться разожгли костер и нам захотелось покушать и всетаки сварили обед и стали готовиться ко сну.Ночью шел дождь и промочил вещи.На утро мы повесили высушить вещи прошло половино дня и мы услышали шорох все притихли я испугалась у нас был смелый мальчик и мы прогнали медведя.