Надо написать сочинение на тему "Как мы ходили в поход". Опорные слова: Разжигать костёр, расположиться в палатке, высушить вещи, сварить обед, готовиться ко сну, услышать шорох, испугаться, прогнать медведя.
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Надо написать сочинение на тему "Как мы ходили в поход". Опорные слова: Разжигать костёр, расположиться в палатке, высушить вещи, сварить обед, готовиться ко сну, услышать шорох, испугаться, прогнать медведя.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы ходили в поход там мне понравилось,мы когда пришли расположились в палатке потом что-бы согреться разожгли костер и нам захотелось покушать и всетаки сварили обед и стали готовиться ко сну.Ночью шел дождь и промочил вещи.На утро мы повесили высушить вещи прошло половино дня и мы услышали шорох все притихли я испугалась у нас был смелый мальчик и мы прогнали медведя.
Гость:
Как мы ходили в поход. Мы решили пойти в поход.Когда мы пришли, мы сразу же разожгли костёр и начали распологаться в полатке.Мы все промокли и повесили сохнуть вещи.Наутро вещи высохли.Я сварил(а) обед и услышал(а) шорох.Мы испугались и из кустов выскочил медведь.Мы с папой прогнали медведя. И так кончился наш поход. <
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