На поршень ручного насоса площадью 4см действует сила 30H. С какой силой давит воздух на внутреннюю поверхность велосипеда камеры площадью 20дм
Физика
На поршень ручного насоса площадью 4см действует сила 30H. С какой силой давит воздух на внутреннюю поверхность велосипеда камеры площадью 20дм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F1/S1=F2/S2 30/0.0004=F2/0.2 F2=15000 Н.
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