На поршень ручного насоса площадью 4см действует сила 30H. С какой силой давит воздух на внутреннюю поверхность велосипеда камеры площадью 20дм

Физика

На поршень ручного насоса площадью 4см действует сила 30H. С какой силой давит воздух на внутреннюю поверхность велосипеда камеры площадью 20дм

Автор: Гость