Самая важная реформа Екатерины второй, пожалуйтса, срочно!
Обществознание
Самая важная реформа Екатерины второй, пожалуйтса, срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Губернская реформа 1775 года
Гость:
Екатерина Великая сняла повинности с дворян. Например они не платили налоги, а так как деньги государству нужны пришлось увеличить налоги крестьянам. так же дворяне освобождались от телесных наказаний, от обязательной службы в армии.
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