Объясните смысл понятий:моральный поступок , безнравственный ( аморальный) поступок
География
Объясните смысл понятий:моральный поступок , безнравственный ( аморальный) поступок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моральный поступок - это деяние индивида, удовлетворяющее высоким стандартам и ожиданиям окружающего его социума, а также не противоречащее его внутренней сущности и отвечающее его восприятию окружающего мира, представляющее гармонично развитое начало. Аморальный поступок - это деяние индивида, неудовлетворяющее высоким стандартам и ожиданиям окружающего его социума, а также противоречащее его внутренней сущности и неотвечающее его восприятию окружающего мира, непредставляющее гармонично развитое начало. Пойдет?
Гость:
моральный поступок - поступок индивида в соответствии с нормами морали, т.е с соц.нормами аморальный поступок - поступок индивида не в соответствии с нормами морали, т.е не с соц.нормами
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