Объясните смысл понятий:моральный поступок , безнравственный ( аморальный) поступок

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Моральный поступок - это деяние индивида, удовлетворяющее высоким стандартам и ожиданиям окружающего его социума, а также не противоречащее его внутренней сущности и отвечающее его восприятию окружающего мира, представляющее гармонично развитое начало. Аморальный поступок - это деяние индивида, неудовлетворяющее высоким стандартам и ожиданиям окружающего его социума, а также противоречащее его внутренней сущности и неотвечающее его восприятию окружающего мира, непредставляющее гармонично развитое начало. Пойдет?