Электрический паяльник рассчитан на напряжение 120В при токе 4А. Какой длины необходимо взять нихромовый провод поперечным сечением 3,9*10^-7(10 в степени -7) м^2 для изготовления нагревательного элемента?

Физика

Электрический паяльник рассчитан на напряжение 120В при токе 4А. Какой длины необходимо взять нихромовый провод поперечным сечением 3,9*10^-7(10 в степени -7) м^2 для изготовления нагревательного элемента?

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