Электрический паяльник рассчитан на напряжение 120В при токе 4А. Какой длины необходимо взять нихромовый провод поперечным сечением 3,9*10^-7(10 в степени -7) м^2 для изготовления нагревательного элемента?
Физика
Электрический паяльник рассчитан на напряжение 120В при токе 4А. Какой длины необходимо взять нихромовый провод поперечным сечением 3,9*10^-7(10 в степени -7) м^2 для изготовления нагревательного элемента?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
R=U/I=120/4=30 Ом. R=pl/s l=RS/p=(30*3.9*10^-7)/110*10^-8=10.63м Ответ: необходимо взять 10.63 метра провода.
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