Р=20 см, что больше площадь прямоугольника или площадь квадрата имеющего такойже периметр?
Геометрия
Р=20 см, что больше площадь прямоугольника или площадь квадрата имеющего такойже периметр?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
рассмотрим площадь прямоугольника, пусть одна сторона равна х, тогда вторая равна 10-х, площадь равна х*(10-х)=10х-х^2 f'(x)=10-2x нулю равно в 5 значит наибольшее значение будет иметь при х=5, тогда вторая сторона тоже равна 5, а это квадрат, значит у квадрата площадь больше!
Гость:
представим возможные стороны прямоугольника: S - площадь квадрата = 25 a = 1 b =9 S1 = 9 a = 2 b = 8 S2 = 16 a = 3 b = 7 S3 = 21 a = 4 b = 6 S4 = 24 a = 6 b = 4 S5 = 24 ну и так далее.. отсюда следует вывод, площадь квадрата больше чем площадь прямоугольника
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Геометрия
Помогите пожалуйста! Срочно! Вычислите площадь круга, описанного около треугольника, стороны которого равны 20см, 21см и 29 см
Химия
при окислении 300г чугуна в токе кислорода образовалось 33,6л (н.у.) оксида углерода. определите массовую долю (в процентах) железа чугуне.