Р=20 см, что больше площадь прямоугольника или площадь квадрата имеющего такойже периметр?

Геометрия
Р=20 см, что больше площадь прямоугольника или площадь квадрата имеющего такойже периметр?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
рассмотрим площадь прямоугольника, пусть одна сторона равна х, тогда вторая равна 10-х, площадь равна х*(10-х)=10х-х^2 f'(x)=10-2x нулю равно в 5 значит наибольшее значение будет иметь при х=5, тогда вторая сторона тоже равна 5, а это квадрат, значит у квадрата площадь больше! 
Гость:
представим возможные стороны прямоугольника: S - площадь квадрата = 25   a  = 1  b =9     S1 = 9 a = 2  b = 8     S2 = 16 a = 3  b = 7     S3 = 21 a = 4  b = 6     S4 = 24 a = 6  b = 4     S5 = 24 ну и так далее.. отсюда следует вывод, площадь квадрата больше чем площадь прямоугольника
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