по проводнику сопротивлением 20 ом за 5 минут прошло количество электричества 300 Кл. вычислите работу тока за это время.

Физика
по проводнику сопротивлением 20 ом за 5 минут прошло количество электричества 300 Кл. вычислите работу тока за это время.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Работу тока находим по формуле: A=I²Rt   Сила тока равна: I=q/t   Подставим всё в первую формулу:   A=q²*R*t/t² A = q²R/t = 300*300*20/300 = 6000 Дж.   Ответ: 6000 Дж.
Гость:
A=I^2Rt=q^2Rt/t^2=q^2R/t=90000*20/300=6000 Дж.= 6кДж.
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