по проводнику сопротивлением 20 ом за 5 минут прошло количество электричества 300 Кл. вычислите работу тока за это время.

Физика

по проводнику сопротивлением 20 ом за 5 минут прошло количество электричества 300 Кл. вычислите работу тока за это время.

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