Высота прямоугольного треугольника делит прямой угол на 2 угла,один из которых на 40 гр больше другого.Найдите острые углы данного треугольника.

Геометрия

Высота прямоугольного треугольника делит прямой угол на 2 угла,один из которых на 40 гр больше другого.Найдите острые углы данного треугольника.

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