Высота прямоугольного треугольника делит прямой угол на 2 угла,один из которых на 40 гр больше другого.Найдите острые углы данного треугольника.

Геометрия
Высота прямоугольного треугольника делит прямой угол на 2 угла,один из которых на 40 гр больше другого.Найдите острые углы данного треугольника.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
высота делит угол на углы 25 и 65, (х+х+40=90) із треугольніков, на которые высота поделіла большой треугольнік, находім, что острые углы равны 65 і 25
Гость:
1) х + х + 40=90 2х=90-40 х=25 25 + 40 = 65  2) 90 + 25=115 180-115=65 - первый острый угол 3) 180-(90+65)=25 - второй острый угол
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