Масса железа,восстановленного из 1,5 т магнитного железняка оксидом углерода(2),составляет?
Химия
Масса железа,восстановленного из 1,5 т магнитного железняка оксидом углерода(2),составляет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fe3O4+4CO=3Fe + 4CO2 ню(Fe3O4)=1500000/232=6465.5 моль пропорция: по уравнению: 1-3 по условию: 6465,5-х х=19396,55 моль м(железа)= 19396,55*56=1,086 т
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