1.У каких животных сетчатая нервная система? 2.Что такое ростовые вещества и как они влияют на растение? 3.Какие отделы головного мозга наиболее хорошо развиты у млекопитающих и почему?

Биология

1.У каких животных сетчатая нервная система? 2.Что такое ростовые вещества и как они влияют на растение? 3.Какие отделы головного мозга наиболее хорошо развиты у млекопитающих и почему?

Автор: Гость