1.У каких животных сетчатая нервная система? 2.Что такое ростовые вещества и как они влияют на растение? 3.Какие отделы головного мозга наиболее хорошо развиты у млекопитающих и почему?
Биология
1.У каких животных сетчатая нервная система? 2.Что такое ростовые вещества и как они влияют на растение? 3.Какие отделы головного мозга наиболее хорошо развиты у млекопитающих и почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.У каких животных сетчатая нервная система? У кишечнополостных(у гидр к примеру) 2.Что такое ростовые вещества и как они влияют на растение? Ростовые вещества - органич. соединения, способствующие активации биохим.процессов в клетках растений, регенерации и образованию корневой системы.
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