какие группы экологических факторов вы знаете?
Биология
какие группы экологических факторов вы знаете?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.абиотические(факторы неживой природы): -климатические -эдафические (почвы) -орографические (рельеф) -химические -физические 2.биотические(факторы живой природы): -фитогенные (растения и их влияние) -микогенные(влиягие грибов:D) -зоогенные(влияние животных) -микробиогенные(влияние микроорганизмов) 3.антропогенные(деятельность человека,губительная для природы): -физические -химические -биологические -социальные
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