на вершинах двух столбов висит по камере наружного наблюдения. Высоты столбов равны 5м и 7 м. Расстояние между ними равно 12 м. На каком расстоянии от второго столба нужно поставить банкомат, чтобы расстояния до обеих камер был...

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Обозначим искомое расстояние от столба высотой 7м - х, тогда расстояние до другого столба равно (12-х). Расстояние от камеры на большом столбе до банкомата обозначим - у.такое же расстояние и от камеры на малом столбе до банкомата Большой столб перпендикулярен земле, поэтому по теореме Пифагора можно найти расстояние от камеры на столбе до банкомата у^2 = х^2 + 7^2 (1) Аналогично для малого столба: у^2 = (12-x)^2 + 5^2 (2) Приравняем правые части уравнений (1) и (2): х^2 + 7^2 = (12-x)^2 + 5^2 х^2 + 49 = 144 - 24х +х^2 + 25 24x = 120 x = 5