на вершинах двух столбов висит по камере наружного наблюдения. Высоты столбов равны 5м и 7 м. Расстояние между ними равно 12 м. На каком расстоянии от второго столба нужно поставить банкомат, чтобы расстояния до обеих камер был...

Алгебра
на вершинах двух столбов висит по камере наружного наблюдения. Высоты столбов равны 5м и 7 м. Расстояние между ними равно 12 м. На каком расстоянии от второго столба нужно поставить банкомат, чтобы расстояния до обеих камер были одинаковыми. ответ дайте в метрах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обозначим искомое расстояние от столба высотой 7м  - х, тогда расстояние до другого столба равно (12-х). Расстояние от камеры на большом столбе до банкомата обозначим - у.такое же расстояние и от камеры на малом столбе до банкомата Большой столб перпендикулярен земле, поэтому по теореме Пифагора можно найти расстояние от камеры на столбе до банкомата у^2 = х^2 + 7^2   (1) Аналогично для малого столба: у^2 = (12-x)^2 + 5^2  (2) Приравняем правые части уравнений (1) и (2): х^2 + 7^2 = (12-x)^2 + 5^2 х^2 + 49 = 144 - 24х +х^2 + 25 24x = 120 x = 5
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