Представьте число 45 в виде трёх положительных слагаемых таким образом, чтобы их произведение было наибольшим, а два слагаемых были пропорциональны числам 1 и 4. Найдите эти числа.

Алгебра

Представьте число 45 в виде трёх положительных слагаемых таким образом, чтобы их произведение было наибольшим, а два слагаемых были пропорциональны числам 1 и 4. Найдите эти числа.

Автор: Гость