Мясо теряет при варке около 35% своего веса.Сколько нужно сырого мяса чтобы получить 520 грам вареного?

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Мясо теряет при варке около 35% своего веса.Сколько нужно сырого мяса чтобы получить 520 грам вареного?

Автор: Гость