Мясо теряет при варке около 35% своего веса.Сколько нужно сырого мяса чтобы получить 520 грам вареного?

Алгебра
Мясо теряет при варке около 35% своего веса.Сколько нужно сырого мяса чтобы получить 520 грам вареного?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
35%=0,35 1-0,35=0,65 520:0,65 = 800 
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