Форма правления в Германии 19 века

Обществознание
Форма правления в Германии 19 века
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Монархия конечно.
Гость:
Дуалистическая монархия
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