СРОЧНО!!!! Для приготовления салата из зелёного лука берут 150г зелёного лука и 30г сметаны. Сколько сметаны потребуется повару, чтобы приготовить салат из 27кг зелёного лука?

Математика

СРОЧНО!!!! Для приготовления салата из зелёного лука берут 150г зелёного лука и 30г сметаны. Сколько сметаны потребуется повару, чтобы приготовить салат из 27кг зелёного лука?

Автор: Гость