СРОЧНО!!!! Для приготовления салата из зелёного лука берут 150г зелёного лука и 30г сметаны. Сколько сметаны потребуется повару, чтобы приготовить салат из 27кг зелёного лука?
Математика
СРОЧНО!!!! Для приготовления салата из зелёного лука берут 150г зелёного лука и 30г сметаны. Сколько сметаны потребуется повару, чтобы приготовить салат из 27кг зелёного лука?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1кг=1000 г 27 кг=27000 г 150г лука ------------- 30г сметаны 27000г лука ----------- ? г сметаны 27000*30:150=5400 г=5кг400г ------------ сметаны потребуется повару.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Алгебра
Мясо теряет при варке около 35% своего веса.Сколько нужно сырого мяса чтобы получить 520 грам вареного?
Алгебра
Представьте число 45 в виде трёх положительных слагаемых таким образом, чтобы их произведение было наибольшим, а два слагаемых были пропорциональны...
Русский язык
пожалуйста по данной картине и запишите два-три предложения с обособленными согласованными определениями. Картина "Лунная ночь" И.К. Айвазовский