в лаборатории имеется раствор с массовой долей серной кислоты- 10%. Какая масса этого раствора потребуется для растворения 1,8 г магния

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Дано: w(H2SO4) =10% m(Mg) =1,8 г Найти: m(H2SO4) Решение: x г 1,8 г H2SO4 + Mg = MgSO4 + H2 M 98г/моль 24г/моль n 1 моль 1 моль m 98 г 24 г x г -------1,8 г 98 г-------24 г x= 98*1,8/24 =7,35 г w = m(в-ва)/(m р-ра)*100% m(р-ра) = 100%*m(в-ва)/w m(H2SO4) = 7,35*100%/10% =73,5 г