Железо, массой 11,2г сплавили с серой. Определить массу и количество вещества FeS.

Гость: Гость:

Записываешь уравнение реакции: Fe+S=FeS Масса железа - 11,2 г Находишь количество вещества железа: n(Fe)=m/M=11,2г/56г/моль=0,2 моль Составляешь пропорцию (над символом железом в уравнении реакции пишешь 0,2 моль, под символом - 1; над FeS пишешь x моль, под - 1) 0,2 моль/1=x/1 x=1, т.е n(FeS)=0,2 моль m(FeS0=n*M=0,2 моль *(56+32)=17,6 г Вроде должно быть так, перепроверь вычисления