Железо, массой 11,2г сплавили с серой. Определить массу и количество вещества FeS.
Химия
Железо, массой 11,2г сплавили с серой. Определить массу и количество вещества FeS.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Записываешь уравнение реакции: Fe+S=FeS Масса железа - 11,2 г Находишь количество вещества железа: n(Fe)=m/M=11,2г/56г/моль=0,2 моль Составляешь пропорцию (над символом железом в уравнении реакции пишешь 0,2 моль, под символом - 1; над FeS пишешь x моль, под - 1) 0,2 моль/1=x/1 x=1, т.е n(FeS)=0,2 моль m(FeS0=n*M=0,2 моль *(56+32)=17,6 г Вроде должно быть так, перепроверь вычисления
Гость:
Мне вот так проще )) 56 88 Fe+S=FeS 11.2 x x = 11.2*88/56 = 17.6г М(Fe)=56 г/моль М(FeS)=56+32=88 г/моль Ответ : m (FeS) = 17.6г
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