найти производну y=2*x* корень из(1-х)     при каких значениях а функция у=(5/3)а*х^3-30x^2+5*(a+9)x-7 возрастает на всей числовой прямой?    

Алгебра
найти производну y=2*x* корень из(1-х)     при каких значениях а функция у=(5/3)а*х^3-30x^2+5*(a+9)x-7 возрастает на всей числовой прямой?    
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