найти производну y=2*x* корень из(1-х) при каких значениях а функция у=(5/3)а*х^3-30x^2+5*(a+9)x-7 возрастает на всей числовой прямой?
Алгебра
найти производну y=2*x* корень из(1-х) при каких значениях а функция у=(5/3)а*х^3-30x^2+5*(a+9)x-7 возрастает на всей числовой прямой?
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
в лаборатории имеется раствор с массовой долей серной кислоты- 10%. Какая масса этого раствора потребуется для растворения 1,8 г магния
Химия
в колбу налили 100 г воды и добавили 20 г концентрированной серной кислоты с массовой долей - 96 процентов. Чему равна массовая доля кислоты доля к...
Биология
Обществознание