найти производну y=2*x* корень из(1-х) при каких значениях а функция у=(5/3)а*х^3-30x^2+5*(a+9)x-7 возрастает на всей числовой прямой?

Алгебра

найти производну y=2*x* корень из(1-х) при каких значениях а функция у=(5/3)а*х^3-30x^2+5*(a+9)x-7 возрастает на всей числовой прямой?

Автор: Гость