Бадью с известковой раствором, масса которой 120 кг, поднимают,на второй этажстроящегося домапри помощи подвижного блока, действуя на веревку силой 0,72 кН. определите КПД (коеффициент полезного действия)

Физика
Бадью с известковой раствором, масса которой 120 кг, поднимают,на второй этажстроящегося домапри помощи подвижного блока, действуя на веревку силой 0,72 кН. определите КПД (коеффициент полезного действия)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как известно, подвижный блок дает двойной выигрыш в силе, так что F1=2F2 mg=2F2 Формула КПД для подвижного блока: n(КПД)=A1/2A2=1200/1440=0.857=85.7%.
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