1) кислотными солями является оба вещества 1. K2HPO4 b K2PO4 2. CuOHCl и Cu(HSO4)2 3. NaHCO3 и KHCO3 4. NH4HSO4 ?? LiHS 2) лакмус в кислотах приобретает цвет (ответы не даны ) 3) вещества , формулы которых K2O и K2SO4 , являе...

Химия

1) кислотными солями является оба вещества 1. K2HPO4 b K2PO4 2. CuOHCl и Cu(HSO4)2 3. NaHCO3 и KHCO3 4. NH4HSO4 ?? LiHS 2) лакмус в кислотах приобретает цвет (ответы не даны ) 3) вещества , формулы которых K2O и K2SO4 , является соответственно 4) Пара веществ вступ. в реакцию обмена 1)SO3 и K2o 2) KOH и H2SO4 3) H2 и Cl2 4)Zn u HNO3. Если понадобится подробности пилите ) СПАСИБО ВАМ

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