2. Назовите по международной номенклатуре следующие соединения: а) СН3 – СН – СН ??? СООН (CH3 под 1CH, NH2 под 2CH) | | СН3 NH2 б) НООС – СН2 – СН – СН2 – СООН (NH2 под СH) | NH2 Помогите пожалуйста)

Химия
2. Назовите по международной номенклатуре следующие соединения: а) СН3 – СН – СН ??? СООН (CH3 под 1CH, NH2 под 2CH) | | СН3 NH2 б) НООС – СН2 – СН – СН2 – СООН (NH2 под СH) | NH2 Помогите пожалуйста)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 3-амино-2-метилбутановая кислота (это если первый СН слева); б) 3-аминопентандиовая кислота
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