2. Назовите по международной номенклатуре следующие соединения: а) СН3 – СН – СН ??? СООН (CH3 под 1CH, NH2 под 2CH) | | СН3 NH2 б) НООС – СН2 – СН – СН2 – СООН (NH2 под СH) | NH2 Помогите пожалуйста)

Химия

2. Назовите по международной номенклатуре следующие соединения: а) СН3 – СН – СН ??? СООН (CH3 под 1CH, NH2 под 2CH) | | СН3 NH2 б) НООС – СН2 – СН – СН2 – СООН (NH2 под СH) | NH2 Помогите пожалуйста)

Автор: Гость