Напешите період тексту Sheila in George

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Напешите період тексту Sheila in George
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Автор: Гость
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Гость:
Тупой перевод: Шейла в Джордж
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