Звуко-буквенный разбор слова буря пожалуйста напишите по звука буквеный разбор х??омаю

Литература
Звуко-буквенный разбор слова буря пожалуйста напишите по звука буквеный разбор х??омаю
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бу-ря-2 слога Б-(б)- согл. Звон. Твёрд. Парн. У-(у)- гласн. Ударн. Р-(р')- согл. Звон. Мягк. Непарн. Я-(а)- гласн. Безударн.
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